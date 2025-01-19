Запад уличили в попытках устроить в Сербии цветную революцию

Иностранная агентура западных стран с помощью студентов и прочих участников протестов пытается провернуть в Сербии цветную революцию. С таким заявлением в эфире TV Happy выступил сербский президент Александр Вучич.

«Все, что они совершают — это попытки цветной революции. Будем до последнего момента ждать, когда окажемся вынуждены ответить. Когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и прочее», — сказал он.

Вучич добавил, что через своих связных иностранные агенты передали некоторым студентам указания «выходить и блокировать шесть полос на Автокоманде». По его словам, все это сделали иностранные инструкторы.

В декабре Вучич сообщил о приезде в Сербию украинца, ранее снимавшего военные объекты. Пограничникам он объяснил свой приезд туристическими целями.