Запад уличили в попытках устроить в Сербии цветную революцию

Иностранная агентура западных стран с помощью студентов и прочих участников протестов пытается провернуть в Сербии цветную революцию. С таким заявлением в эфире TV Happy выступил сербский президент Александр Вучич.
«Все, что они совершают — это попытки цветной революции. Будем до последнего момента ждать, когда окажемся вынуждены ответить. Когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и прочее», — сказал он.
Вучич добавил, что через своих связных иностранные агенты передали некоторым студентам указания «выходить и блокировать шесть полос на Автокоманде». По его словам, все это сделали иностранные инструкторы.
В декабре Вучич сообщил о приезде в Сербию украинца, ранее снимавшего военные объекты. Пограничникам он объяснил свой приезд туристическими целями.
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