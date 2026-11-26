Родственников 84-летней россиянки, которая оказалась в курортном Нячанге с признаками частичной амнезии, пока не нашли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генеральное консульство России в Хошимине.

«Местная полиция пока не установила личность русскоговорящей женщины, обнаруженной несколько дней назад в Нячанге с признаками частичной амнезии», — отметили дипломаты.

Они добавили, что пока неизвестно, как и откуда пенсионерка въехала в страну. Поиски родных потерявшейся женщины продолжают при участии МВД России, генконсульство держит ситуацию на контроле.

Бабушку без документов нашли полицейские возле супермаркета вдали от жилых кварталов. Ее поместили в больницу под присмотр российских волонтеров. Россиянка рассказала, что родилась в 1941 году в Иркутске, имеет двух дочерей, фамилии которых назвать затруднилась.