Во Франции выявили первый случай заболевания Эболой

Первый случай заболевания гемморагической лихорадкой Эбола выявили во Франции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

Инфекцию нашли у врача гуманитарной организации после возвращения из Демократической Республики Конго, где весной началась новая эпидемия смертельно опасной болезни.

Африканскую страну в мае экстренно посетил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Там не хватает врачей и лабораторий, ситуация вышла из-под контроля, считает директор организации «Врачи без границ» Алан Гонсалес.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза лихорадки Эбола в Россию крайне низкий.