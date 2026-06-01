В Роспотребнадзоре назвали низким риск завоза лихорадки Эбола в Россию

Ситуация с лихорадкой Эбола в России спокойная, угрозы распространения инфекции нет, а риск завоза крайне низкий. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ее процитировал ТАСС .

«Абсолютно стабильная эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям. <...> Для России сегодня рисков [по лихорадке Эбола] нет, варианты завоза минимальные. Мы контролируем на границе поток въезжающих в страну», – сказала она.

Ранее стало известно, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправится в Демократическую Республику Конго, где началась вспышка лихорадки Эбола. Он отметил, что по прибытии будет работать вместе со специалистами ВОЗ и местными врачами под руководствам властей страны.