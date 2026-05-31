Масштабы скрывают? О новой эпидемии сделали настораживающее заявление

Вспышка лихорадки Эбола в провинции Итури в Демократической Республике Конго приобретает угрожающие масштабы. Об этом заявил заместитель операционного директора организации «Врачи без границ» доктор Алан Гонсалес.

Его заявление совпало с экстренным визитом генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса в конголезский город Буниа.

Ситуация осложняется тем, что регион атаковал редкий вирус Бундибугио. Против этого конкретного штамма Эболы в мире до сих пор нет одобренных вакцин или специального лечения.

К тому же болезнь очень трудно диагностировать. Местные лаборатории перегружены, и сотни взятых у пациентов анализов днями ждут своей очереди, из-за чего реальные масштабы распространения вируса сейчас не знает никто.

Эпидемию в регионе объявили всего две недели назад. Количество заболевших растет с беспрецедентной скоростью. При этом спасать людей на месте практически некому и нечем. Из-за паники населения власти закрыли границы и аэропорты, заблокировав доставку гуманитарной помощи и медикаментов.

Сейчас в Конго критически не хватает профильных медицинских миссий, а сил самих «Врачей без границ» уже недостаточно. Из-за страха перед смертельной лихорадкой местные жители боятся ходить в больницы и переносят другие опасные болезни дома, что грозит региону скрытой волной смертей от обычных инфекций.

В конце мая из больницы в Конго сбежали 18 пациентов, врачи предполагали, что они могли болеть Эболой. Границы с этой республикой закрыла Уганда.