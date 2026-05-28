Глава ВОЗ посетит ДР Конго на фоне эпидемии Эболы

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что направляется в Демократическую Республику Конго, где происходит вспышка лихорадки Эбола. Об этом сообщил ТАСС .

«Я направляюсь в ДРК. Эбола вернулась. Наибольший удар пришелся на провинцию Итури», — написал Гебрейесус в соцсети Х.

Он добавил, что по прибытии намерен работать вместе с командами ВОЗ и местными медиками под руководством правительства республики.

Гебрейесус напомнил, что ДРК уже 16 раз побеждала эпидемии Эболы, и высказал уверенность, что на этот раз с болезнью также справятся.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за вспышки болезни в Африке.