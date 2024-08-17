Политик Филиппо: Франция должна выйти из НАТО после новостей о терактах на «СП»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к радикальным мерам после раскрытия информации о причастности Украины к подрыву газопровода «Северный поток». Он написал в соцсети X , что Франция должна покинуть НАТО.

«Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! <…> Давайте выйдем из НАТО!» — призвал он.

Филиппо добавил, что подрыв российских газопроводов — это акт войны против французских интересов. По его словам, в Германии уже активно обсуждают причастность Украины и Польши к этой диверсии, но при этом Киев не перестает во всем обвинять Москву.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на сообщения СМИ о причастности Киева к взрывам на газопроводах, заявив, что инициаторы строительства «СП» должны «извиниться и промолчать».

В Великобритании заявили, что Германия может перестать поддерживать Украину после появления новостей о терактах на газопроводах.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель уже призвала выставить счет Киеву за подрыв «СП».