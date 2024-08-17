Во Франции призвали к радикальным мерам после новостей о «СП»
Политик Филиппо: Франция должна выйти из НАТО после новостей о терактах на «СП»
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к радикальным мерам после раскрытия информации о причастности Украины к подрыву газопровода «Северный поток». Он написал в соцсети X, что Франция должна покинуть НАТО.
«Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! <…> Давайте выйдем из НАТО!» — призвал он.
Филиппо добавил, что подрыв российских газопроводов — это акт войны против французских интересов. По его словам, в Германии уже активно обсуждают причастность Украины и Польши к этой диверсии, но при этом Киев не перестает во всем обвинять Москву.
До этого премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на сообщения СМИ о причастности Киева к взрывам на газопроводах, заявив, что инициаторы строительства «СП» должны «извиниться и промолчать».
В Великобритании заявили, что Германия может перестать поддерживать Украину после появления новостей о терактах на газопроводах.
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель уже призвала выставить счет Киеву за подрыв «СП».