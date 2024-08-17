Украина может лишиться поддержки со стороны Германии из-за заявлений о причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил британский новостной сайт UnHerd .

«Вместо того, чтобы ослабить Россию, он (план диверсантов — прим. ред.) вполне может подорвать немецкую поддержку Украины», — указали в материале.

Авторы статьи добавили, что такие немецкие политические партии, как «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт», будут в своих интересах использовать новость о причастности Украины к теракту на «СП». В издании напомнили, что в ФРГ ряд фракций и политиков выступают против безоговорочной поддержки украинского руководства.

Ранее депутат бундестага Алиса Вайдель отметила, что взрывы на газопроводах нанесли стране большой экономический ущерб. По ее мнению, Украине следует выплатить Германии компенсацию. Политик также указала на необходимость приостановить финансовую помощью украинским властям.