Подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» нанесли Германии экономический ущерб. Счет за его компенсацию власти страны должны выставить Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X написала депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

«Украине нужно выставить счет. Любую финансовую поддержку, обременяющую немецких налогоплательщиков, нужно прекратить», — сказала Вайдель.

Она подчеркнула, что необходимо остановить любую финансовую помощь до решения вопроса о компенсации.

Немецкие СМИ на этой неделе сообщили, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского дайвера Владимира З., подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Документ немецкие следователи направили польским коллегам. Но никакого ареста не последовало.

Представитель прокуратуры Польши Анна Адамяк заявила, что подозреваемый уехал на Украину до внесения ордера в базу данных. Газета The Wall Street Journal сообщила, что приказ о подрыве газопроводов отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а план и всю операцию провели его подчиненные.

Источники журналистов уточнили, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил операцию, но после отозвал свое решение после вмешательства спецслужб США. Залужный приказу не подчинился и подрыв газопроводов провели с использованием базирующейся в польском порту яхты «Андромеда».