Во Франции потребовали радикальных действий после лжи о МиГ-31

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после обвинений Эстонии в нарушении воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. Об этом он написал в социальной сети X.

«Еще одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония <… >. То же самое, что и с беспилотниками, ложными сообщениями о глушении GPS-сигнала самолета Урсулы, саботажем „русскими“ „Северных потоков“ и так далее. Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры!» — написал он.

Эстонская сторона заявила, что российские самолеты вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В ответ на это министерство вызвало временного поверенного России и вручило ему ноту протеста. НАТО подтвердил обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства.

Минобороны сообщило о плановом перелете истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининград. Полет прошел без пересечения границ других стран.

Трамп выразил недовольство из-за сообщений о якобы нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии. Президент США предупредил, что ситуация может привести к серьезным последствиям.