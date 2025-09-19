НАТО подтвердил обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства

Спустя час после обвинений Эстонии в нарушении ее воздушного пространства якобы российскими истребителями пресс-секретарь НАТО Алисон Арт повторила эти неподтвержденные заявления. Об этом представитель альянса написала в соцсети Х.

«Ранее сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало», — говорится в публикации пресс-секретаря.

Эстония обратилась к Северо-Атлантическому альянсу за консультацией по статье 4 устава НАТО из-за якобы нарушения российскими самолетами ее воздушного пространства.

«Сегодня утром три российских истребителя МиГ-31 вошли в эстонское воздушное пространство. Истребители НАТО отреагировали, и российским самолетам пришлось отступить. Такое нарушение совершенно неприемлемо», — заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал.

Министерство обороны России не комментировало эти обвинения.