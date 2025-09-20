Трамп заявил, что ему не нравятся истребители, якобы вторгшиеся в Эстонию
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу сообщений о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое случается», — сказал Трамп журналистам.
Президент США предупредил, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Он также отметил, что его помощники скоро предоставят ему дополнительную информацию по этому вопросу.
Вчера генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщил о нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями. Инцидент произошел вблизи острова Вайндло.
Россия отвергла обвинения Эстонии в нарушении границы самолетами МиГ-31. В Минобороны России подчеркнули, что самолеты летели по согласованной воздушной трассе и не отклонялись от маршрута. Полет проходил в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без пересечения границ других стран. Это подтверждают данные объективного контроля.