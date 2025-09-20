Россия отвергла обвинения Эстонии в нарушении границы самолетами МиГ-31

Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, и нарушений воздушного пространства Эстонии не зафиксировано.

«Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали», — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Полет проходил строго по международным правилам использования воздушного пространства, не пересекая границы других стран. Это подтверждают данные объективного контроля.

«Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», — уточнили в Минобороны России.

Российские военные сообщили, что перелет МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область был частью плана.

Ранее Генштаб Эстонии заявил о трех российских истребителях, которые якобы нарушили воздушное пространство. Инцидент произошел рядом с островом Вайндлоо в Финском заливе. Эстония утверждает, что самолеты находились в ее воздушном пространстве в течение 12 минут. Истребители якобы двигались с отключенными транспондерами и без планов полета.