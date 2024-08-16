Во Франции коллекционный самолет рухнул в воду перед авиашоу

Le Figaro: самолет Fouga Magister упал в море у побережья Лаванду на юге Франции

На юге Франции отменили авиашоу патрульных самолетов. Один из участников программы, коллекционный штурмовик Fouga Magister, рухнул в воду. Пилот погиб, сообщила газета Le Figaro .

Частный коллекционный самолет стоял под вторым номером в программе авиашоу по случаю 80-летия наступления войск антигитлеровской коалиции, после французской пилотажной группы Patrouille de France. Незадолго до начала шоу он по неизвестной причине упал в воду у побережья Лаванду в департаменте Вар.

Воздушным судном управлял гражданский пилот. Fouga Magister не имел катапультирующегося кресла, поэтому летчик не выжил. Спасатели нашли его тело.

«Расследование было начато и поручено исследовательскому отделу авиатранспортной жандармерии», — объявил прокурор Тулона Сэмюэл Финилц.

Fouga Magister предназначен для обучения пилотов, но с 1964 по 1981 год его использовали как флагманский самолет французского патруля. Его длина составляет 10 метров, размах крыльев — 12 метров. Самолет пользуется особой популярностью у коллекционеров.

В Иркутской области 15 августа потерпел крушение российский военный самолет Ту-22М. Члены экипажа катапультировались, один из летчиков скончался. Минобороны сообщило, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.