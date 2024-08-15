Военный самолет Ту-22М упал в Иркутской области

Самолет рухнул в Иркутской области вечером в четверг, 15 августа. Об этом сообщило Минобороны.

По данным местного издания IRK.ru, ЧП произошло неподалеку от поселка Михайловка в Черемховском районе. Очевидцы отметили, что самолет загорелся в воздухе, после чего из него выпрыгнули два человека с парашютами. Журналисты утверждают, что самолет рухнул не на населенный пункт.

«При выполнении планового полета в Иркутской области 15 августа самолет Ту-22М3 потерпел крушение. Экипаж катапультировался, угрозы их жизни нет. На земле нет разрушений, самолет рухнул в безлюдной местности», — приводит заявление ведомства ТАСС.

В Минобороны добавили, что предварительной причиной происшествия стала техническая неисправность.

В конце июля истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, летчики выжили.