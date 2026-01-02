Власти Швейцарии сообщили о состоянии пострадавших при пожаре на курорте Кран-Монтана
Около 100 пострадавших из 115 отправленных в больницы после пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана находятся в критическом состоянии. Об этом в эфире радиостанции RTL сообщил глава отдела безопасности кантона Вале Стефан Ганзер.
«Ситуация критическая и может ухудшиться. Она развивается, потому что мы знаем, что при ожогах третьей степени, покрывающих примерно 15% поверхности тела, существует риск смерти в течение нескольких часов или дней, поскольку сепсис может распространиться по всему организму», — заявил он.
Пожар в ночном клубе Le Constellation произошел в новогоднюю ночь. По данным местных властей, погибли 40 человек. Опознание будет небыстрым, оно осложняется высокой степенью ожогов.
По предварительной версии, причиной пожара стала пиротехника. Огонь вспыхнул мгновенно, при эвакуации из-за паники образовалась давка.
Власти Швейцарии объявили пятидневный траур, в Берне приспустят государственные флаги.