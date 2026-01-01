Траур по погибшим в швейцарском баре Le Constellation продлится пять дней

Президент Швейцарии Пармелен объявил пятидневный траур по погибшим при пожаре

После разрушительного пожара в баре Le Constellation власти Швейцарии объявили пятидневный траур. Погибли, по меньшей мере, 40 человек и 115 пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters .

Президент Швейцарии Ги Пармелен объявил пятидневный траур. На это время в Берне приспустят государственные флаги.

Пожар в баре Le Constellation на фешенебельном горнолыжном курорте Кран-Монтана вспыхнул во время новогодней вечеринки 1 января в 01:30 (03:30 по московскому времени).

Пламя охватило здание, спасатели и очевидцы консолидировались в попытке спасти посетителей. Погибли 40 человек, пострадали 115.

Заведение пользовалось популярностью у подростков. Одной из первых версий стал взрыв, но по мере выяснения обстоятельств власти больше склонялись к несчастному случаю.