Траур по погибшим в швейцарском баре Le Constellation продлится пять дней
Президент Швейцарии Пармелен объявил пятидневный траур по погибшим при пожаре
После разрушительного пожара в баре Le Constellation власти Швейцарии объявили пятидневный траур. Погибли, по меньшей мере, 40 человек и 115 пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters.
Президент Швейцарии Ги Пармелен объявил пятидневный траур. На это время в Берне приспустят государственные флаги.
Пожар в баре Le Constellation на фешенебельном горнолыжном курорте Кран-Монтана вспыхнул во время новогодней вечеринки 1 января в 01:30 (03:30 по московскому времени).
Пламя охватило здание, спасатели и очевидцы консолидировались в попытке спасти посетителей. Погибли 40 человек, пострадали 115.
Заведение пользовалось популярностью у подростков. Одной из первых версий стал взрыв, но по мере выяснения обстоятельств власти больше склонялись к несчастному случаю.