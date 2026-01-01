Пиротехника стала предварительной причиной смертельного пожара в Швейцарии

Пожар в ночном клубе Le Constellation («Созвездие») на швейцарском курорте Кран-Монтана возник из-за упавшей свечи или пиротехники, которую использовали устроители шоу. Об этом со ссылкой на спасшихся очевидцев и источники в экстренных службах сообщил французский телеканал BFMTV .

Собеседники журналистов заявили, что сначала в помещении загорелся деревянный потолок, а потом пламя быстро распространилось.

«Пожар охватил весь клуб за несколько десятков секунд. Началась массовая паника, и мы выбежали вместе с толпой», — рассказали отмечавшие Новый год в клубе две девушки.

Представитель пожарной службы кантона Вале заявил, что все погибшие в ночном заведении застряли в подвальном этаже, где проходила дискотека.

Генеральный прокурор кантона Беатрис Пиллуд заявила, что пока не может подтвердить сообщения о том, что причиной возгорания стал неизвестный взрыв. Она добавила, что также не рассматривается версия о теракте.

Полиция кантона Вале заявила, что не может назвать точное количество жертв, потому что разборы завалов еще не закончены.

«Спасатели насчитали около 100 раненых, большинство из которых находятся в тяжелом состоянии», — заявил глава ведомства Фредерик Гислер.

По данным газеты Le Nouvelliste, общее число жертв в ночном клубе Швейцарии составило не менее 40 человек. Журналисты пояснили, что такие данные получили от осведомленных источников.

Государственный совет Швейцарии ввел в кантоне Вале режим чрезвычайного положения. Ночной клуб и прилегающую к нему территорию оцепила полиция, а также ввели бесполетную зону.