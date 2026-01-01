Число погибших при взрыве на курорте в Швейцарии приблизилось к 40

Le Nouvelliste: до 40 выросло число погибших при взрыве на курорте Швейцарии

Общее число жертв взрыва с последующим пожаром в баре швейцарского горнолыжного курорта Кран-Монтана увеличилось до 40 человек. Количество пострадавших составило не менее 100. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Le Nouvelliste .

Авторы материала подчеркнули, что это неофициальная информация. Власти кантона Вале готовят пресс-конференцию, где огласят конкретные данные.

Полиция оцепила доступ ко всему району, где находится пострадавший бар. Кроме того, криминалисты выпустили официальный запрет для проезда фуникулеров на горнолыжный курорт.

По предварительным данным, пожар в увеселительном заведении вызвал взрыв или даже серия детонаций в ночь на четверг, 1 января. В заведении находилось большое количество клиентов, встречавших Новый год.

Полиция пока подтвердила только гибель людей, но не взрыв, а также не уточнила причину возникновения огня.

В посольстве России в Швейцарии в комментарии 360.ru заявили, что к ним не поступала информация о погибших или пострадавших соотечественниках.

«Обращений от швейцарских правоохранительных органов или родственников туристов не поступало. Информацией о погибших или пострадавших россиянах мы не располагаем. Данную информацию уточняем через местные власти и отельеров», — заявили в посольстве.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник, близкий к швейцарской полиции, заявил, что криминалисты исключили версию теракта в кафе Кран-Монтана. Окончательную причину взрыва и пожара огласят позднее.