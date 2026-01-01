Число погибших при взрыве на курорте в Швейцарии приблизилось к 40
Le Nouvelliste: до 40 выросло число погибших при взрыве на курорте Швейцарии
Общее число жертв взрыва с последующим пожаром в баре швейцарского горнолыжного курорта Кран-Монтана увеличилось до 40 человек. Количество пострадавших составило не менее 100. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Le Nouvelliste.
Авторы материала подчеркнули, что это неофициальная информация. Власти кантона Вале готовят пресс-конференцию, где огласят конкретные данные.
Полиция оцепила доступ ко всему району, где находится пострадавший бар. Кроме того, криминалисты выпустили официальный запрет для проезда фуникулеров на горнолыжный курорт.
По предварительным данным, пожар в увеселительном заведении вызвал взрыв или даже серия детонаций в ночь на четверг, 1 января. В заведении находилось большое количество клиентов, встречавших Новый год.
Полиция пока подтвердила только гибель людей, но не взрыв, а также не уточнила причину возникновения огня.
В посольстве России в Швейцарии в комментарии 360.ru заявили, что к ним не поступала информация о погибших или пострадавших соотечественниках.
«Обращений от швейцарских правоохранительных органов или родственников туристов не поступало. Информацией о погибших или пострадавших россиянах мы не располагаем. Данную информацию уточняем через местные власти и отельеров», — заявили в посольстве.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник, близкий к швейцарской полиции, заявил, что криминалисты исключили версию теракта в кафе Кран-Монтана. Окончательную причину взрыва и пожара огласят позднее.