Власти ЮАР призвали армию к борьбе с последствиями мощного снегопада

В Южно-Африканской Республике неожиданно выпал снег, который парализовал движение транспорта. Об этом сообщил телеканал SABC News .

Автомобилисты, ехавшие по трассе N3, попали в ловушку из-за разбушевавшейся стихии. Сейчас идут спасательные работы.

«Армия будет развернута для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий в Квазулу-Натале», — заявили журналисты.

Метеорологическая служба ЮАР уже объявила предупреждение восьмого уровня о разрушительной метели. Оно действует в провинциях от Ледисмита до Джайентс-Касл. Пострадавшие от стихии районы огибают Драконовы горы.

В начале текущей недели первый снег выпал в Красноярском крае. Запорошенную трасу сняли водители на дороге Кодинск — Богучан, проходящей через природный парк «Ергаки». Из-за аномальных осадков в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Непогода навредила урожаю аграриев.