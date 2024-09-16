Первый снег выпал в Красноярском крае

В некоторых районах Красноярского края выпал первый снег, хотя синоптики обещали бабье лето. Видео заснеженной дороги опубликовал РБК .

Ролик сняли автомобилисты на трассе Кодинск — Богучан, проходящей через природный парк Ергаки. Местные жители ощутили зимнее настроение, несмотря на яркие краски опавших листьев.

Красноярцы надеются, что еще успеют насладиться последними днями осени, сообщил сайт mk.ru. Снег выпал и под Красноярском, однако в сам город пока пришли лишь заморозки в виде инея на траве.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила более тысячи станций к зимнему периоду. Сотрудники проверили системы теплоснабжения, герметичность трубопроводов и тепловых пунктов. По необходимости специалисты проведут локальный ремонт покрытия платформ, ступеней и сходов.