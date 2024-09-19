Режим ЧС объявили в Красноярском крае из-за аномальных осадков

Вице-губернатор Пономаренко: с 20 сентября в Красноярском крае вводят режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Красноярском крае. Он начнет действовать с 20 сентября, сообщил первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко в Telegram-канале .

Причиной введения режима ЧС стали аномальные осадки, зафиксированные во время уборочной кампании.

«Из-за обилия дождей и переувлажнения почвы пострадал урожай у аграриев — происходит прорастание зерна», — подчеркнул Пономаренко.

Предварительный объем пострадавших посевов превышает 17 тысяч гектаров, расчетный размер ущерба — более 280 миллионов рублей. Введение режима ЧС позволит оперативно привлечь необходимые службы к ликвидации последствий стихии. Аграрии, у которых пострадали посевы, смогут получить страховые выплаты, добавил вице-губернатор.

В начале недели в Красноярском крае выпал первый снег. Запорошенные дороги сняли автомобилисты на трассе Кодинск — Богучан в районе природного парка Ергаки.