Япония подала тайный сигнал Москве. Историк объяснил визит Абэ в Кремль

Япония готова к позитивному диалогу с Россией. Об этом сигнализирует визит вдовы бывшего японского премьера Синдзо Абэ в Кремль, заявил в беседе с РИА «Новости» историк Валерий Кистанов.

По словам Кистанова, приезд супруги бывшего главы японского правительства следует рассматривать как дипломатический жест со стороны Японии. Историк напомнил, что двусторонние отношения сейчас находятся на рекордно низком уровне с конца Второй мировой войны.

Кистанов пояснил, что в начале конфликта на Украине Япония присоединилась к западным антироссийским санкциям. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом, в Токио начали задумываться о корректировке внешнеполитического курса.

Историк полагает, что вдову Абэ выбрали парламентером не случайно. Ее покойный супруг был символом более мягкой линии в отношениях с Россией и неоднократно отмечал необходимость взаимоуважительного диалога.

Кистанов напомнил, что Путин и Абэ поддерживали личные отношения, обращались друг к другу по именам, и что Абэ также имел тесный контакт с Трампом во время его первого президентского срока.

Эксперт указал, что после того как Японии не удалось организовать встречу между новым премьер-министром Сигэру Исибой и Трампом, было принято решение направить в США Акиэ Абэ — фигуру, с которой у бывшего американского лидера были хорошие личные связи.

По мнению Кистанова, по аналогии с тем визитом, встречу Путина с Акиэ Абэ в Кремле можно интерпретировать как символическую попытку возобновить двусторонние контакты.