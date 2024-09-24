Кремль назвал единственное условие для завершения спецоперации

Специальная военная операция на Украине завершится после достижения российскими военными поставленных целей. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что других вариантов завершения специальной военной операции нет.

«Любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что достижение поставленных задач может проходить разными путями, но только после их завершения можно говорить о завершении специальной военной операции.

Так Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее анонсировал завершение боевых действий раньше, чем многие рассчитывают. По его словам, для этого стране необходима дополнительная помощь для дальнейшего усиления, которое станет главным условием прекращения конфликта.