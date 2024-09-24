Зеленский пока не встретился с Трампом в США

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters .

Ряд западных СМИ ранее отмечали, что в ходе визита в США Зеленский проведет встречи с Трампом и его соперницей, вице-президентом и кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис.

«Несмотря на слова Трампа о вероятной встрече с Зеленским, когда он посетит страну, пока эту встречу так и не назначили», — отметили журналисты.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах президента первым делом свяжется с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским, после чего призовет к заключению сделки по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории после его визитов в США.