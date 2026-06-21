Вице-президент США пошутил о двух самых важных людях в своей жизни

Вэнс: важные люди в моей жизни — жена и глава армии Пакистана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал жену и пакистанского фельдмаршала главными людьми в своей жизни. Об этом сообщило Reuters .

Во время встречи в Швейцарии Вэнс пошутил, что в его жизни сейчас есть два очень-очень важных человека — индианка и пакистанец.

«Индианка — это моя жена, а пакистанец — это фельдмаршал Мунир», — сказал он.

Вице-президент добавил, что за последние три месяца разговаривал с Муниром чаще, чем с кем-либо другим. Пакистан выступает посредником в переговорах между США и Ираном, а главком армии страны участвует в этом процессе.

Заявление прозвучало на фоне напряженных отношений Индии и Пакистана. Их очередное обострение началось после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир в апреле 2025 года.