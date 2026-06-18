США и Иран подпишут меморандум в Швейцарии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс направится в Швейцарию на официальную церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Мероприятие запланировано на 19 июня, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

При этом сам документ уже подписали президент США Дональд Трамп и его иранский коллега Масуд Пезешкиан. Это подтвердил американский лидер. Тем не менее, по данным канала, Вэнс примет участие в официальной церемонии в пятницу.

Как ранее отметил Вэнс, Вашингтон не будет разглашать детали меморандума по просьбе посредников из Пакистана и Катара. Он уточнил, что эта сделка выгодна для США и Ирана.

Несколько дней назад американский президент объявил о проходе первых за несколько месяцев судов с нефтью по Ормузскому проливу. По его словам, сейчас этот путь безопасен и находится в идеальном состоянии.