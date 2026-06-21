Вэнс прибыл на переговоры с Ираном

CNN: Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с представителями Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Вэнс находится в Швейцарии для переговоров с Ираном», — заявили в его офисе.

Перед вылетом Вэнс уточнил, что пробудет на переговорах в Швейцарии не более двух дней.

Технические переговоры Ирана и США при посредничестве Катара и Пакистана пройдут в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке в закрытом формате.

В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта. Меморандум определяет сроки, когда Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе, а США снимут морскую блокаду.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал в течение 60 дней устроить бесплатный проход через Ормузский пролив.