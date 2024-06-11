Вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Лидер Малави Чаквера: вице-президент Чилима погиб в разбившемся самолете

Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и другие пассажиры самолета, в котором он летел, погибли. Воздушное судно потерпело крушение. Об этом рассказал президент страны Лазарус Чаквера, его процитировало издание MBC Digital.

«Все пассажиры на борту погибли при ударе», — заявил глава республики.

По данным AFP, обломки самолета уже нашли. СМИ писали также, что на борту находилась бывшая первая леди Малави Патрисия Мулузи.

Самолет пропал с радаров 10 июня. Началась поисково-спасательная операция. Из-за вероятного крушения воздушного судна президент Малави отложил поездку на Багамы.

Посольство Соединенных Штатов предложило для поисков самолет американского министерства обороны.

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