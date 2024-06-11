Вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и другие пассажиры самолета, в котором он летел, погибли. Воздушное судно потерпело крушение. Об этом рассказал президент страны Лазарус Чаквера, его процитировало издание
MBC Digital.
«Все пассажиры на борту погибли при ударе», — заявил глава республики.
По данным
AFP, обломки самолета уже нашли. СМИ писали также, что на борту находилась бывшая первая леди Малави Патрисия Мулузи.
Самолет
пропал с радаров 10 июня. Началась поисково-спасательная операция. Из-за вероятного крушения воздушного судна президент Малави отложил поездку на Багамы.
Посольство Соединенных Штатов предложило для поисков
самолет американского министерства обороны.
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