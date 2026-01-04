Вину свалят на Китай. Речь Трампа об операции в Венесуэле насторожила аналитика

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго по операции в Венесуэле дал понять, что его интересовала нефть, а не борьба с наркотрафиком. Проблема не исчезнет, и Белый дом найдет нового врага в лице Китая, заявил американский военный аналитик, бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X .

Он обратил внимание на заявления Трампа по поводу военной операции. Если раньше президент оправдывал преследование лидера Венесуэлы Николаса Мадуро борьбой с наркотрафиком, то на пресс-конференции после его захвата практически не упоминал эту проблему — говорил лишь о власти над страной и нефтяными месторождениями.

«Ничего не говорится о наркотерроризме или продолжающемся наркотическом кризисе в США. Потому что роль Венесуэлы в этом была вымыслом», — пришел к выводу Берлетик.

Арест Мадуро не решит проблему ввоза наркотиков, она усугубится. На этом фоне Белый дом, по прогнозу аналитика, попытается свалить вину на другую страну. Берлетик предположил, что вероятнее всего, «козлом отпущения» станет Китай.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала освободить Мадуро и заявила, что страна не станет чьей-либо колонией. Это противоречило тому, что говорил о ее позиции Трамп.