Трамп заявил о согласии вице-президента Венесуэлы сотрудничать с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес пообещала выполнить все указания Вашингтона для урегулирования политического кризиса в стране. Об этом он сообщил на пресс-конференции во Флориде.

Американский лидер предположил, что Родригес недавно привели к присяге в качестве президента Венесуэлы.

«По сути, она готова сделать то, что, по нашему мнению, необходимо, чтобы снова сделать Венесуэлу великой. <…> У нее был долгий разговор с [госсекретарем США Рубио] Марко, и она сказала, что они сделают все, что нам нужно», — привело РИА «Новости» слова Трампа.

Он подчеркнул, что американские военные останутся в Венесуэле до появления нового переходного правительства, чтобы контролировать ситуацию и обеспечить надлежащую передачу власти.

Операцию, проведенную военными США в республике прошлой ночью, назвали «Полуночный молот». Трамп добавил, что она прошла идеально, продемонстрировав всему миру американскую военную мощь.