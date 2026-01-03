«Венесуэла не станет колонией». Вице-президент Родригес потребовала освободить Мадуро

Вице-президент Венесуэлы Родригес потребовала от США отпустить Мадуро и его жену

Николас Мадуро остается единственным вице-президентом Венесуэлы и его захват — это варварство, нарушающее международное право. Как сообщила газета El Pais , с таким заявлением выступила вице-президент страны Делси Родригес.

Она потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены и подчеркнула, что все экстремисты, которые способствовали вооруженной агрессии против страны, будут наказаны историей.

«В этой стране есть только один президент, которого зовут Николас Мадуро», — заявила Родригес.

Вице-президент Венесуэлы добавила, что народ готов встать на защиту своего государства, которое не станет чьей-либо колонией.

Эти заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп на своей пресс-конференции объявил, что Родригес после беседы с госсекретарем Марко Рубио согласилась возглавить переходное правительство и выполнить все требования Вашингтона.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой Силие Флорес забрали американские военные и спецслужбы во время операции «Абсолютная решимость». Сейчас лидер Боливарианской Республики находится в США, где паре и еще четырем венесуэльцам предъявили обвинения.