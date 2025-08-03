«Видит все карты насквозь». В Китае удивились реакции Путина на провокацию США

Президент России Владимир Путин промолчал в ответ на провокационное предложение США о продаже Командорских островов. Это отметили журналисты китайского издания Baijiahao .

Подполковник США Джеффри Фриц ранее выступил с инициативой выкупить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов (более одного триллиона рублей). Он обосновал это необходимостью отслеживать китайские субмарины в Арктике.

В статье его идею назвали абсурдной, но удивились мудрой реакции российского лидера.

«Хитрый Путин, видящий все карты насквозь, не поддавался на провокацию. <…> Его реакция была крайне аккуратной, он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал», — отметили журналисты.

Ранее в России отреагировали на предложение Фрица. Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов напомнил об исторических правах российского государства на Аляску. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила, что в России «продажу родины» считают самым страшным преступлением.