«Страшное преступление». Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов

Идея США о покупке Командорских островов у России является преступлением для российской стороны. Об этом РИА «Новости» заявила представитель МИД Мария Захарова.

«Продажа родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — сказала она.

Дипломат отметила, что если у желающих приобрести острова есть на эти цели 15 миллиардов долларов, то им следовало бы погасить хотя бы часть госдолга США и «сделать Америку снова великой».

С предложением купить у России Командорские острова выступил американский подполковник Джеффри Фриц. По его словам, сделку можно оформить за 15 миллиардов долларов, а США благодаря им смогла бы наблюдать за действиями Китая в Африке.

Командорские острова — небольшой архипелаг из четырех островов в водах Тихого океана и Берингова моря, там находится самый большой морской биосферный заповедник в России.