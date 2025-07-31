Россия всегда обладала более значительными историческими правами на Аляску по сравнению с США. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов.

Так он прокомментировал заявление американского подполковника Джеффри Фрица, предложившего Вашингтону задуматься о покупке у России Командорских островов. Так США смогли бы осложнить положение Китая на море.

«США нужно думать не о покупке Командорских островов, а о продаже и возвращении назад Аляски. Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем США», — заявил Рогов.

Он напомнил, что именно русские первыми осваивали эти земли, «несли культуру, мир и спокойствие, а не порабощение, геноцид и выкачку ресурсов». Кроме того, западным политикам давно пора осознать, что Россия своими территориями не торгует.

Ранее американского военного поставил на место глава крымского парламента Владимир Константинов, заявивший, что США следовало бы продать Аляску России по рыночной цене. Так в Белом доме смогли бы частично решить проблему своего госдолга.