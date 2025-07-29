Офицер командования обеспечения безопасности Сухопутных войск США подполковник Джеффри Фритц предложил купить у России Командорские острова. Об этом сообщил сайт Breaking Defense .

Архипелаг находится в Беринговом море и административно относится к Алеутскому району Камчатского края. Таким образом, по мнению Фритца, США смогут значительно осложнить положение Китая на море.

Подполковник предложил России за острова 15 миллиардов долларов: 6,5 — за статус исключительной экономической зоны, четыре — за природные ресурсы, 2,5 — за сохранение биологического разнообразия и еще два — за инфраструктуру.

Однако, по мнению издания, Россия может отказаться продавать архипелаг из-за его стратегического расположения и заботы о своей территориальной целостности. Кроме того, с точки зрения самих США это можно будет рассматривать как косвенную инвестицию в российский оборонно-промышленный комплекс.

Ранее информагентство АБН24 сообщило, что президент России Владимир Путин может преподнести Китаю ценный подарок, раскрыв некоторые секреты о западных военных технологиях.