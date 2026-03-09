Вертолет потерпел крушение в ОАЭ

Минобороны ОАЭ сообщило о гибели двух военных при крушении вертолета

В результате крушения вертолета в ОАЭ погибли два военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Причиной ЧП ведомство назвало техническую неисправность.

«Два военнослужащих, выполняя воинский долг, погибли при крушении вертолета», — заявили в министерстве.

Президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркивал, что Эмираты в настоящее время находятся «в состоянии войны». Он пообещал, что власти ОАЭ выполнят долг по защите населения и своей территории.

СМИ отмечали, что Эмираты впервые нанесли удар по территории Ирана. Однако официально государство отрицает причастность к атаке по опреснительному заводу в Исламской Республике.