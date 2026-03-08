ОАЭ заявили, что находятся в состоянии обороны против «агрессии Ирана»

МИД ОАЭ объявил, что страна защищает свой суверенитет и безопасность от иранской агрессии. Об этом сообщили в официальном заявлении ведомства.

«Объединенные Арабские Эмираты заявляют, что находятся в состоянии обороны в ответ на жестокую и ничем не спровоцированную иранскую агрессию, которая включала запуск более 1400 баллистических ракет и беспилотников», — уточнили в документе.

Удары по инфраструктуре и гражданским объектам привели к гибели и ранениям среди мирного населения. Эти атаки — грубое нарушение международного права и Устава ООН. Они посягают на суверенитет и территориальную целостность ОАЭ, представляют прямую угрозу для безопасности и стабильности.

Ранее появилась информация, что ОАЭ впервые атаковали территорию Ирана. Однако страна отрицает свою причастность к удару, нанесенному по опреснительному заводу в Исламской Республике.