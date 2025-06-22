Вэнс заявил, что США не планируют наземную операцию в Иране

США не намерены проводить наземную операцию в Иране. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News .

«Президент ясно дал понять, что США не заинтересованы в длительном конфликте, в размещении военных на земле», — подчеркнул он.

Вице-президент США полагает, что после американской атаки конфликт на Ближнем Востоке не перерастет в масштабную войну.

Вэнс также сообщил, что в мае президент Дональд Трамп решил, что переговоры с Тегераном не имеют смысла, и непублично выдвинул республике ультиматумы.

США атаковали три иранских ядерных объекта: в Натанзе, Фордо и Исфахане. Трамп заявил, что целью ударов стало ограничение ядерного потенциала Ирана. Он также подчеркнул, что эти действия направлены на достижение мира.

Россия призвала МАГАТЭ быстро и без обтекаемых фраз отреагировать на удары США по ядерным объектам Ирана. В МИД подчеркнули, что американская атака подорвала авторитет международного соглашения и систему проверки Международного агентства по атомной энергии.