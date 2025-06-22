Россия потребовала от МАГАТЭ реакции на удары США по ядерным объектам Ирана

Россия потребовала от Международного агентства по атомной энергии скорейшей реакции на американские удары по ядерным объектам Ирана. Об этом сказано в официальном заявлении МИД РФ.

«Без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической равноудаленностью. Нужен объективный доклад гендиректора МАГАТЭ для рассмотрения на специальной сессии агентства, которая должна состояться в самое ближайшее время», — подчеркнули в дипведомстве.

Как отметили в МИД России, нападения на иранские ядерные объекты серьезно сказались на глобальном режиме нераспространения, основанном на Договоре о нераспространении ядерного оружия. Эти удары подорвали авторитет международного соглашения и систему проверки МАГАТЭ.

«Призываем прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло», — отметил в МИД РФ.

Ранее Белый дом обнародовал кадры с Трампом и его командой во время ударов по Ирану. На снимках глава США сидит в кепке с девизом «Сделаем Америку снова великой».

Американские бомбардировщики сбросили на Фордо, Натанз и Исфахан противобункерные бомбы и ракеты Tomahawk. МИД Ирана потребовал у МАГАТЭ принять меры после атаки США на ядерные объекты. В ведомстве подчеркнули, что глава агентства Рафаэль Гросси лично ответственен за происходящее. Его обвинили в предвзятости по отношению к интересам воюющих сторон.