Венгрия потребовала от ЕС ввести санкции против сотрудников Минобороны Украины

Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников Минобороны Украины. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на своем YouTube-канале .

Глава ведомства уточнил, что речь идет о причастности к убийству закарпатского венгра в рамках насильственной мобилизации.

«Мы требуем привлечения к ответственности трех сотрудников Министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации», — подчеркнул он.

Венгра Йожефа Шебештьена в Закарпатской области на Украине в рамках насильственной мобилизации на призывном пункте и избили железными прутьями, после чего 45-летний мужчина скончался.

Ранее в Венгрии назвали причины, по которым Украина лишняя в Евросоюзе.