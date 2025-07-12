Премьер Венгрии Орбан: Украина не готова к вступлению в Евросоюз

Вопреки заверениям европейских чиновников Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за проблем с экономикой и затянувшегося вооруженного конфликта с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об этом в соцсети X .

«Брюссель настаивает на готовности Украины к членству в ЕС. Реальность совершенно иная. <…> Если примем Украину, то мы впустим войну. Кто в здравом уме этого хочет?» — сказал он.

Орбан напомнил о плачевном состоянии украинской экономики, повальном нарушении прав и свобод, принудительной мобилизации. Конфликт с Россией продолжается и, по словам премьера, конца ему не видно.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что Евросоюз выделит Украине 100 миллиардов евро. Эту статью расходов включат в специальный фонд в рамках семилетнего бюджета объединения, который представят 16 июля.