Венгрия оценила инициативу Китая и Бразилии по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ-2024, сообщило РИА «Новости» .

«Мы приветствуем заявление Китая и Бразилии, потому что оно нацелено на заключение мира на Украине, а это в наших интересах. Поэтому мы приветствуем и ценим это совместное заявление Бразилии и Китая», — сказал дипломат.

Переговоры по Украине необходимо начать сейчас же, выразил уверенность глава МИД Венгрии. Если конфликт продолжится, это чревато эскалацией.

Как отметил ранее президент Владимир Путин, Россия уже сделала все для урегулирования украинского кризиса мирным путем. Запад же наотрез отказывается вспоминать, с чего на самом деле началась трагедия и продолжает накачивать республику оружием.

Владимир Зеленский в очередной раз отказался от диалога с Россией. Утративший свою легитимность своего президентства политик назвал переговоры нереалистичными, а мирное соглашение — ловушкой.