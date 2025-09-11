Стармер сообщил Макрону о готовности развернуть войска НАТО в Польше

Великобритания готова вместе с союзниками по НАТО развернуть войска на территории Польши. Об этом в телефонном разговоре президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщил премьер-министр королевства Кир Стармер, его слова привела пресс-служба правительства.

«Премьер-министр заявил, что Великобритания готова поддержать дальнейшее развертывание сил НАТО в регионе», — отметили в кабмине.

Также Великобритания и Франции предложили Польше истребители Eurofighter и Rafale для защиты воздушного пространства после вторжения беспилотников, отмечал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

МИД России заявлял, что Польша распространяет мифы о якобы агрессии России для разжигания украинского кризиса. В ведомстве сослались на заявление Минобороны, которое подчеркивало, что максимальная дальность отечественных беспилотников — 700 километров.