Польша усилит защиту неба за счет Франции и Великобритании после атаки дронов

Великобритания и Франция перебросят истребители в Польшу после атаки дронов

Власти Великобритании и Франции предложили Польше свои истребители Eurofighter и Rafale для дополнительной защиты воздушного пространства после вторжения иностранных беспилотников. Об этом в ходе выступления в сейме заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Трансляцию сессии провел телеканал TVP Info .

Глава оборонного ведомства добавил, что Нидерланды в ближайшее время передадут польским военным две установки системы противовоздушной обороны Patriot.

Министр подчеркнул, что все страны НАТО готовы к принятию мер для защиты восточной границы альянса

«Французы и британцы подкрепили свои намерения истребителями Eurofighter и Rafale», — заявил Косиняк-Камыш.

В ночь на среду, 10 сентября, воздушное пространство на восточной границе Польши пересекли иностранные беспилотники. Для перехвата летательных аппаратов задействовали авиацию стран НАТО.

Как сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, в ликвидации дронов приняли участие истребители из Германии, Нидерландов и Италии.