ВМФ России получил носитель для подводного дрона «Посейдон»

Главком ВМФ: действующий носитель «Посейдона» уже есть в составе флота

На вооружении России уже есть действующий носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон», заявил главком ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев. Интервью с ним опубликовал телеканал «Звезда» .

«Конечно же, уже в составе военно-морского флота такой носитель есть. Об этом публично говорил и руководитель нашей страны», — подчеркнул Моисеев в эфире программы «Военная приемка».

Адмирал добавил, что сейчас подводники переходят на новое поколение подлодки «Борей» с баллистическими ракетами морского базирования «Булава».

«Они будут служить нашему государству ближайшие 30-40 лет, придя на смену предыдущего поколения 667БДРМ», — отметил он.

В январе президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях комплексов «Посейдон». Этот уникальный беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой может преодолевать межокеанские расстояния на скорости до 200 километров в час и погружаться на глубину более километра.