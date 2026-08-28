Главком ВМС Британии высоко оценил мощь подводного флота России

Подводный флот России представляет угрозу для британской критической инфраструктуры. Мощные субмарины способны нанести значительный урон. Об этом заявил первый морской лорд Великобритании генерал Гвин Дженкинс, сообщила газета The Times .

Он предупредил об угрозе подводной войны. Дженкинс предупредил, что Великобританию ждет катастрофа, если она не сможет защитить свою критически важную инфраструктуру от России.

«Очень мощные подводные лодки, крайне передовая так называемая исследовательская программа», — сказал генерал.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что у ВМС Великобритании не осталось боеспособных атомных подлодок. Из шести субмарин класса Astute пять требуют ремонта, а одна непригодна для развертывания.