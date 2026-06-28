В Венесуэле вновь запустят метро после землетрясения

Министр транспорта Венесуэлы: в Каракасе, Валенсии и Маракайбо заработает метро

В Каракасе, Валенсии и Маракайбо 28 июня возобновит работу метрополитен, остановленный из-за землетрясения. Об этом сообщила министр транспорта Венесуэлы Жаклин Фариа, ее процитировало РИА «Новости» .

Также вновь начнут ходить железнодорожные поезда в регионе Долина Туи. Метро города Лос-Текес запустят позже, когда для этого сложатся оптимальные условия, резюмировала министр.

Движение транспорта останавливали по распоряжению руководства страны, чтобы провести спасательные работы и проверить состояние инфраструктуры.

Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. По данным на 27 июня, число погибших превысило 1,4 тысячи человек, десятки тысяч числятся пропавшими. Спасатели продолжают разбирать завалы.