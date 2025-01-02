В ударе молнии по Капитолию увидели предзнаменование

В канун Нового года молния ударила по Капитолию. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли увидел в произошедшем знак судьбы. Он сообщил об этом в соцсети X.
«Похоже на предзнаменование. О чем это нам говорит?» — сказал он.
В новогоднюю ночь на округ Колумбия обрушился мощный шторм. Молния ударила в два самых символичных места США — в вершину монумента Вашингтона и купол Капитолия.
В январе в Штатах сменится власть. После демократа Джо Байдена пост президента займет республиканец Дональд Трамп, который пообещал остановить конфликт на Украине и допустил вступление в войну с Ираном. Инаугурация пройдет 20 января. В ожидании этого события 327 гендиректоров компаний покинули свои посты, а некоторые знаменитости уехали из страны. Среди них актеры Том Хэнкс, Ричард Гир и ребенок бизнесмена Илона Маска.
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