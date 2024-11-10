«Беги, Форрест, беги». Том Хэнкс и Ричард Гир уехали из США из-за нового президента
Актеры Ричард Гир и Том Хэнкс переехали из США после победы Трампа на выборах
Противники республиканца Дональда Трампа покинули США после его победы на президентских выборах. Среди беглецов оказались актеры Том Хэнкс и Ричард Гир, сообщил журнал Newsweek.
«Когда я увидел результаты, я подумал: „Беги, Форрест, беги!“», — заявил Хэнкс.
Актер сообщил поклонникам, что находится «в далеком месте». Хэнкс назвал себя политическим эмигрантом и пошутил, что вернется, когда телеведущая Опра Уинфри станет президентом.
Гир вместе с женой и двумя сыновьями продали ранчо в Коннектикуте и объявили о переезде в Испанию. Участок с главным домом 1938 года постройки с пятью спальнями и уютным коттеджем с тремя спальнями обошелся новому владельцу в 10,75 миллиона долларов.
О переезде из США объявил также ребенок бизнесмена Илона Маска. Ксавье сказал, что не видит своего будущего в стране после победы Трампа.